警方蒐證發現，20個粉專「很多孩子走了」貼文，都是下午3時31分。（警方提供）

刑事局今天上午舉行記者會，針對「很多孩子走了」的社群貼文，是否涉及違法假訊息，做出說明。刑事局副局長黃家琦表示，刑事局已注意相關輿情，但對於所謂約談某藝人，如28日已澄清的一樣，「目前並無此規劃，也尚未有任何偵查的動作。」

警政署資訊室主任林建隆則指出，經初步分析5月25日至5月26日，至少有25個臉書粉絲專頁，張貼與本案相同的文章，來源均為「內容農場」。

林建隆說，依臉書頁面資訊及貼文時間，可分為2個群體，其中20個粉絲專頁貼文時間均為5月26日的下午3時31分，且與內容農場發布該篇文章時間極為相近（下午3時24分），研判粉專管理者在同時間同步投放相同內容。另外5個粉絲專頁雖貼文時間不同，但臉書頁面有相同資訊，研判有相同管理者。

林建隆表示，本案有多個臉書粉絲專頁同步張貼相同內容文章的異常情形，未來警方將持續追查蒐集類此資訊的來源方向，如有違法事證，將依法究辦。他強調，過去即有許多「境外內容農場」散布不實訊息的案例，本案也是類此模式，由內容農場產製訊息後，短時間透過多個臉書粉絲專頁同時散布。疫情期間，提醒民眾切勿轉傳不實內容農場文章，避免造成國人恐慌。

刑事局指出，過去因社群網路，常藉民眾檢舉、或媒體報導有關疫情不實的訊息，警方的偵查流程，是先函請衛福部疾病管制署，確認內容是否符合法律要件，如果是，則依特殊傳染性肺炎防制條例來偵辦。

若不符合相關條例要件，而懷疑可能涉及所謂的假訊息，則還必須同時符合「出於惡意、虛偽假造、跟造成危害」，惡、假、害的三要素，才由警方依照社維法偵辦，並移請地方法院簡易法庭來審理。

刑事局強調，目前警方還在輿情蒐集階段，並無約談任何人的作為，警方要偵辦是如內容農場的幕後者。