女星何如芸是演藝圈的美魔女代表，身材和外貌保養得宜的她，看不出已53歲，何如芸近日則在網上曬出35年前舊照，當年只有18歲的她，不只擁精緻五官，一雙圓滾滾大眼睛更是俏麗，何如芸舊照也獲得網狂讚：「好像洋娃娃」。

何如芸日前現身節目錄影，主題是討論：「彷彿吃了防腐劑」，何如芸也難得曬出35年前舊照，當年只有18歲的她，一張圓滾滾臉蛋相當可愛，而何如芸不只擁精緻五官，一雙圓滾滾大眼睛更是俏麗，何如芸也有感發文：「我認真看看現在和35年前的我，應該差別不是很大吼？至少還分辨的出來是我本人吼？」

何如芸18歲嫩照曝光。（圖／取材自何如芸 Michelle H臉書）

雖然何如芸自嘲以前臉很圓，不過她的嫩照也獲得網狂讚：「好可愛像洋娃娃」、「起級可愛唷！」、「美如其名！漂亮寶貝」，而何如芸現在則是保養有術的美魔女，女星方馨還留言誇：「防腐劑天天灌」，粉絲也驚嘆：「覺得你現在更美、更吸迷人」、「覺得更美。由內而外自在自信的美」、「現在的你多了成熟韻味」。

何如芸人美，但婚姻路不順，她與美崙飯店董事長王敏錡的離婚官司打了2年多，至今還沒有結果，何如芸回顧自己17年婚姻走過風風雨雨，最後讓她心累、決定放下，何如芸現在對愛情已經沒有憧憬，她期待兒子將來從新加坡讀完書後，母子能住在一起就很滿足。