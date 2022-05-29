蘇貞昌要辦郭彥鈞 黃珊珊批：院長很忙不需大炮打小鳥

藝人郭彥鈞在臉書分享「看到這麼多孩子就這樣走」，遭行政院長蘇貞昌稱是不實謠言要查辦。台北市副市長黃珊珊29日指出，行政院長應該是很忙的，不需要大炮打小鳥，這是存在的事實，應重視確診孩童的高死亡率，不該這樣對待個案。

黃珊珊今表示，她有一個孩子，也只有一個孩子，一個孩子對她來說就很多，不知道10個孩子算不算多，但是每一個數字都是家長的全部，這才是重點，必須要引起政府重視。

她說，每個家長都非常緊張，不然不會這麼多家長急著要孩子打疫苗，行政院長應該是很忙的，不需要用大炮打小鳥，這是存在的事實，應重視確診孩童的高死亡率，不該這樣對待個案。

蘇揆說要查辦被質疑是類戒嚴，黃珊珊強調，台灣疫情這麼嚴峻，做該做的事，還有很多是院長要重視的。

此外，立委蔣萬安說郭彥鈞若被約談，會提供免費法律服務，黃珊珊認為，她現在是公務員，不能執行律師業務，但要協助的話，大家都會仗義直言，這個事情不該是到行政院的層次，警察局也還有其他很多事情可以做。