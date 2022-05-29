國內新冠疫情正處在高原期，連醫師也難逃確診，馬偕醫院急診外科主任白永嘉日前在臉書透露自己染疫，確診8天以來發燒、喉嚨痛、全身肌肉骨頭酸痛，痛苦程度真的不是小感冒，不過他昨天最新留言表示，27日隔離結束，28日仍檢驗陽性，他還是抱病回醫院上班，「因為未確診同仁快累垮了」。

白永嘉昨天（28日）在臉書指出，27日居隔結束，追蹤雖然仍是陽性，但還是戴著N95口罩回醫院上班，因為未確診同仁都快累垮了，急診同事都在苦撐，再者Ct 值高，只要夠小心，戴好N95口罩、不要一起吃飯，基本上是可以工作的。

到底確診症狀有多嚴重，白永嘉27日曾表示，隔離在家8天以來，發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、全身肌肉骨頭酸痛、倦怠，且一直關在小房間像是在坐牢，真的很痛苦。

至於解隔後仍快篩陽性是否能出門工作，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，確診者經過7天隔離，傳染力已大幅下降，外出也不會造成他人傳染風險，且確診者康復後可能會陰陽反覆長達三個月，可向衛生局拿「解隔單」，上面有清楚說明不會具有傳染力，曾確診的個案可持解除隔離通知書，就形同康復證明書。