日本36歲知名男星松田翔太，出道時便憑著帥氣外表與181公分高䠷身材受到矚目，後來因演出《流星花園》的「西門」以及日劇《詐欺遊戲》而成為家喻戶曉的男星。而在2018年與名模辣妻秋元梢結婚後，兩人便給外界恩愛的印象，但近日卻傳出兩人疑似感情失和、已經分居，引起外界熱烈討論。

根據日本媒體《女性SEVEN》報導，松田翔太的哥哥松田龍平於4月中旬和再婚妻子摩根茉愛羅舉行婚宴，但身為弟媳的秋元梢不但沒有出面，還傳出兩人婚後因松田翔太「大男人的性格」，要求老婆「跟他說話要講敬語」讓女方相當傻眼；另外，松田翔太因十分重視自己的原生家庭，常把扛起家業的媽媽松田美由紀和老婆秋元梢相互比較，令她備感壓力，加上兩人都是型格強烈的人因此吵架次數逐漸增加，進而傳出分居。媒體後來也拍到秋元梢工作結束後不是回到兩人的愛巢而是回娘家，疑似證實分居的消息，也讓粉絲們相當驚訝。

對此，松田翔太只在IG上PO出一張手腕近照，照片中除了他手上戴著勞力士名錶外，同時還戴著刻有老婆名字「梢」羅馬拼音「KOZUE」的手鍊，甚至不忘TAG老婆帳號並加上愛心符號，正面破除週刊的爆料，掀起熱議；而秋元梢則是完全不理會週刊的爆料。另外，也有網友在新聞的留言處表示，不久前曾目擊夫妻倆一同回老家掃墓，完全看不出來感情不好。

事實上，松田翔太是已故性格男星松田優作的次子，活躍戲劇、電影和時尚圈，老婆秋元梢則是日本相撲大師原橫綱力士千代之富士貢之女，兩人皆出自名門，結婚時在帝國飯店舉行盛大婚禮，被視為娛樂圈最強星二代，如今雖爆出分居，松田翔太也罕見出面回應，霸氣守護兩人的感情，再度贏得網友讚賞。