屏東市信義國小教師黃慧娟，原本不想當老師，也不懂音樂，但她卻創辦了Acapella兒少人聲樂團「阿緱囝仔」，創立8年來各界邀約不斷，獲獎無數。黃慧娟最近被教育部選為教育家人物典範，她說：「不是我翻轉了孩子的未來，是孩子和家長翻轉了我的生命！」

黃慧娟大學入學才10多天，就被迫休學，轉考師範教育體系，只為了符合家人對她的期待。而成為老師，彷彿是黃慧娟的自我療癒之路，她善待孩子的過程，就像正在安慰從小未被理解的自己。「有愛就無礙」，她認為，只要彼此有愛與信任，不論孩子家長，大人或小孩，都會願意跟著你學習成長，「因為他知道，你是為他好。」

「做什麼都要認真！」這樣的自我期許，讓黃慧娟能夠把老師，這個她從小逃避的角色，扮演得淋漓盡致；非但如此，8年前，當屏東縣文化處委託信義國小成立兒童Acapella人聲樂團時，黃慧娟被賦予草創之責，她也認真以對，雖然，她完全是個音樂門外漢。

「其實我不懂音樂，甚至討厭看五線譜。」樂團成員也幾乎完全缺乏音樂基礎，黃慧娟四處找老師、找資源，無奈處處碰壁，承受的壓力可以想見；此外，她還要負責樂團所有雜務，「除了唱歌，所有的事都是我的事。」

事實上，建立樂團的同時，黃慧娟的生命卻面臨拆毀，除了得面對經營樂團的壓力，還得獨自舔舐婚姻觸礁所引發的創傷，以及健康亮起紅燈的無助。如果，黃慧娟的認真與努力，曾經幫助孩子們生命有了突破，那麼，誰能幫助此刻的她，走出自我封閉呢？

「是孩子的純粹治癒了我。」黃慧娟說，從師以來，生命中最大的快樂與精彩，都是學生和家長所給予的。因為孩子，她可以跟著樂團四處闖蕩，看似辛苦，實則擴展了生命視野，她更從學生與家長肯定與鼓勵的眼神中，成就了自我價值，「他們豐富了我的人生，帶我走出低谷，翻轉了我的生命。」