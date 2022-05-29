已有許久未出現在螢光幕的丁春誠，其實並沒有閒著，這三年他大舉開展斜槓事業，成為一名專業的藝術策展人，經營TIN TIN STUDIO策展事務所、丁丁藝廊，且經手無數要價不菲的藝術品，眼

藝術策展人丁春誠以藍色西裝搭配寶璣Marine Hora Mundi 5557玫瑰K金腕表。（Breguet提供）

界和視野也大不相同，近來他佩戴寶璣（Breguet）腕表，手工打造的腕表猶如方寸大小的藝術品，展現不凡的品味。

寶璣日前在台北101店上舉辦「與時俱進的航海時計」腕表展，展出一款Marine Hora Mundi 5557腕表，有玫瑰金與白金兩種貴金屬材質，丁春誠受邀出席賞表，分別是深藍色西裝的正裝，以及藍色條紋襯衫搭白色長褲的休閒裝，詮釋佩戴寶璣表可以出席正式場合，也可從事休閒活動，展現多變的時尚風情。

轉型成為藝術策展人的丁春誠以休閒裝扮詮釋寶璣Marine Hora Mundi 5557白K金腕表。（Breguet提供）

寶璣Marine Hora Mundi 5557搭載7F1自動上鍊機芯，是品牌歷經3年時間研發的優異成果，擁有4項專利，先以表冠調校第一時區的時間、日期、城市之後，再按下8點鐘的兩地時間旋鈕兼按把，即可設定第二時區城市，指針與視窗瞬跳至第二時區城市，對經常國外出差旅行的丁春誠來說，調校雙時區既方便又輕鬆，十分實用。

精湛的工藝也是一大亮點，金質底板飾以手工機刻雕花波浪紋路，水水平緞面打磨的全球陸地，宛如浮現於海洋之上，藍綠色的金屬海岸線也相當逼真，藍寶石水晶圓盤飾以縱橫交錯的經緯線，猶如將縮小版的地球戴在手腕上。

寶璣Hora Mundi 5557BR玫瑰金腕表，234萬5000元。（Breguet提供）

寶璣Tradition Quantieme Retrograde 7597腕表，具逆跳日期功能，124萬6000元。（Breguet提供）

近來逆跳日期功能腕表廣受表迷的喜愛，寶璣大師是率先研創逆跳日期功能的製表師，為此寶璣也應表迷要求推出Tradition Quantieme Retrograde腕表，不僅融入逆跳日期功能，且在外歡設計上融入更多巧思，是款內外皆美的腕表。