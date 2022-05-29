繼上海首批864家金融機構復工復產白名單發布之後，第二批240家金融機構白名單也已出爐。

第二批名單中包括：上海上證金融服務公司、上海石油天然氣交易中心、上海股權託管交易中心、跨境銀行間支付清算、上海聯合產權交易所，以及上海重陽投資管理公司、上海鳴石投資管理公司、朱雀股權投資管理公司等金融機構。

根據《上海證券報》報導，多家金融機構確認，已收到《關於印發第二批金融機構白名單的通知》，並表示正在為6月1日開工做準備。

第一批、第二批白名單出爐後，上海將累計有1104家金融機構復工複產，其中浦東新區有762家。數據顯示，截至去年末，上海集聚的持牌金融機構近1700家。也就是說，6月1日以後，上海大部分的金融機構已復工復產。

第一批覆蓋銀行、保險、證券、基金等金融機構的基礎上，第二批金融機構復工復產白名單主要以金融機構上海分公司、金融機構旗下子公司，以及一些知名私募、投資管理等金融機構為主。

此前，上海市金融工作黨委、上海市地方金融監管局會同有關部門研究制定《關於推進本市金融機構持續平穩運行更好支援經濟社會發展的工作方案》。根據工作方案，原則上，每周發佈一次白名單。