如果你也喜歡《歌喉讚》裡飾演「胖艾美」的41歲澳洲女演員瑞貝爾・威爾森（Rabel Wilson），或者你是非看青春校園喜劇不可的影迷，那你絕對不能錯過Netflix五月強檔上映的電影《我要回高三》！從澳洲人在美國如何適應不同文化、青春少女和同儕間的互動相處，到20年後時代與心態跟著轉變，劇情雖然好笑又好哭，卻也值得每個人思考背後的涵義～

你看過Netflix爆紅電影《我要回高三》了嗎？

Netflix近期躍上台灣電影排行榜前三名的電影《我要回高三》，故事一開始描述女主角史黛芬（瑞貝爾·威爾森飾演）在哈汀高中擔任啦啦隊隊長，除了擁有帥氣絕頂的男朋友，她也夢想著在畢業舞會拿下皇后頭銜，沒想到在一次啦啦隊表演中被死對頭蒂芬妮算計，導致她拋向空中後直直摔落地面，在醫院一躺就是20年。

史黛芬從病床甦醒過來已經是37歲，她身旁的好友已經成為高中校長、圖書館館員，就連以前帥氣的男友也和蒂芬妮結婚生子，史黛芬心裡仍然只是17歲的高中少女。不過她沒有放棄20年前奪下皇冠的夢想，開始學習如何使用智慧型手機，如何憑藉社群軟體累積人氣，甚至讓哈汀高中「鬥牛犬女孩」復活，再次於舞台上閃閃發光，史黛芬也從中體悟到除了成為校園風雲人物之外，家人、朋友給她的支持與鼓勵相對來說更為重要。

《我要回高三》聲量衝破千筆！融合不同時代讓人意猶未盡

從《KEYPO大數據關鍵引擎》也可以發現「我要回高三」近一個月聲量就高達2,655筆，其中5月14日《我要回高三》電影在Netflix上架不久，就有鄉民在PTT上分享自己不知不覺就把整部片看完還會意猶未盡，「看預告以為是無腦喜劇，後段竟然讓我熱淚盈眶，一部好片可以融合時代、笑料，在復古中讓你回憶滿滿，在現代中帶入環境議題，超愛不要吸管海龜會死的加油舞蹈，以前的好學生NO.1到現在的沒有贏家就沒有輸家，很推薦大家看看」。

《我要回高三》藏驚喜彩蛋！網友被女主角身材驚艷：胖瘦都好美

5月21日則有觀眾在臉書《NETFLIX新台灣討論區》社團分享，若是自己和劇中的女主角一樣不小心失去了整整20年的歲月，「我還有辦法那麼樂觀嗎？」，原PO另透露該電影小彩蛋是中間的啦啦隊舞曲向布蘭妮致敬，「可以輕鬆無腦的欣賞，也有很值得深思的地方」，也讓網友跟著表示「最後的啦啦隊舞蹈，我也不明白為什麼我也被感動掉淚了」、「明明是新片卻看得很懷念」、「好久都沒校園YA片可以看，這部該有的要素都有，很可以」、「還蠻多發人省思的點，個人覺得有趣」，有網友也被瑞貝爾·威爾森瘦身體態驚艷，「瘦了也那麼美」、「天啊，瘦好多～胖瘦都好美」、「剛看完，真的很好看，瘦到差點認不出來是她」。

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分析說明

分析區間：

本文分析時間範圍為2022年04月27日至2022年05月26日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『我要回高三』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。