Youtuber 泰辣 Tyla除了是《到處都是瘋女人》的成員，也是蜉蝣陳列設計的老闆，身兼多職的他，今（2022）年5月也一圓自己小時候夢想，開一間擁有拱門玄關的咖啡廳，昨（26）日在自己的頻道開箱介紹自己咖啡廳的改造過程。

頂讓裝潢過程風波不斷

泰辣在影片中提到這是頂讓來的店面，原本是餐酒館，看中它的原因，是因為這裡有個很完整的吧檯、歐式小酒館會出現的出餐檯，還有一些舊有的傢俱、電器可以繼續使用，雖然管線凌亂、採光不夠、雜物又多，但相信只要稍稍整理，應該就能很快改造完成。

不過，泰辣在podcasts《瘋女人聊天室》頻道分享，當初真得看店面看太快，直接就下幹旋金，花40幾萬就頂讓下來，但沒想到對方不太老實，店面其實髒亂不堪，東西都塞在縫縫角角，廚房還有臭掉的食物，流理台也壞掉導致長香菇，本來看中有傢俱可以重複利用，但傢俱基本上壞的壞、斷的斷，最後能用得只剩下三分之一，整個必須打掉重頭再來，花費直接破百萬。

痛苦會過去，美會留下來

雖然很多問題，但改造計畫不能停，第一步就是先將雜物通通清理掉，以綠色、奶茶色作為主色調，接著運用許多歐式的骨董傢俱、軟件去陳列設計整體空間，比如說有拱門、羅馬柱、水晶吊燈、歐式壁畫、花器等，並善用舊有的傢俱，將它們重新改造翻新，像是原本實木的大門，就化身成為客人使用的桌子，破碎的水晶吊燈改成桌上型水晶燈，賦予它們新的身分，讓這些老件可以繼續使用。

但其實裝潢過程也狀況不斷，泰辣原本有找室內設計師負責，請他找工班來做工程，不過工班卻弄壞要留的傢俱，甚至還罷工不作等，導致最終泰辣還是要找自己認識的工班來處理，讓他整個心力交瘁，不過泰辣也認為痛苦會過去，美會留下來，看到完工後的咖啡廳，他覺得很值得。

泰辣歷經千辛萬苦改造完的店面，位於台中西區，名叫「嵨峝 voûte」，是間選物咖啡廳，民眾不僅可以來喝咖啡吃甜食，也能來這購買餐盤器皿。

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