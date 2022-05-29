清新、高冷、嘻哈通通有

臺灣男團選秀綜藝節目《原子少年Atom Boyz》正如火如荼地播出中，你準時收看了嗎？許多選手的表現都相當亮眼，舞台精彩度讓網友們大大稱讚找到寶藏男孩啦！

比賽至目前已到中段，最新的預告提到，本週將會有滅團危機，到底會是哪一團呢？真的是越來越緊張刺激～今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出目前網友們最熱議、最關注的前20名人氣選手們，你支持的選手上榜了嗎？一起來看看吧～

No.10 蔡承祐 CY

Instagram：4.10_cy

身為「天王星」一員的蔡承祐，不要看他平時是個陽光大男孩，一上場就超有氣勢。歌唱實力是老師認可的唱功擔當，饒舌功力也不在話下，就連小孩也是他的小粉絲。

蔡承祐除了RAP超強外，自彈自唱也沒問題，迷倒大批粉絲，「蔡承祐最讚」、「個人推蔡承佑，顏值頂端而且很有才華」、「蔡承佑真的很帥！」。

No.9 金雲（周昀逵）Jin Yun

Instagram：actor_ky

年僅19歲的金雲擁有193公分的傲人身高，也是《原子少年 Atom Boyz》中最高的。擁有逆天大長腿的金雲，本著身高優勢，讓他在團隊中特別顯眼，加上高冷帥氣外表，有如韓國歐巴一樣，深受粉絲喜愛。

對於金雲在舞台上的表現，不少網友稱讚：「金雲很有舞台魅力」、「金雲直接出道 麥吵」、「木星從第一集開始就注意金雲！認真又帥！」。

No.8 范范（范庭瑜）

Instagram：parac_ffan

今年才17歲的范范雖然是「海王星」之中年紀最小的成員，但舞蹈歌唱實力都相當不錯，也很會凝聚團隊氣氛，練習中給予團員相當大的信心及鼓舞。

因為單眼皮平時看起來冷酷的范范，表演起來超有舞台魅力，模樣超帥氣，就有粉絲讚美：「海王星登場的那一瞬間真的太帥了QQ，尤其是范范，真的讓人覺得很厲害，完全看不出來他是一個17歲的男孩子」。

No.7 周祖安 Zuan

Instagram：zu_an1015

身為地球隊長的周祖安相當照顧團員，平時練習也會調整大家的舞蹈動作，但對自己卻不太有自信，在第一次賽程沒能上台，仍熱心的幫助其他團員。

好在之後的導師合作及星球聯盟，祖安受到JPM老師的鼓舞，積極爭取上台的機會，展現自己，靦腆的他也默默地圈了許多粉絲，「祖安好帥！這次跳舞也跳得很好」、「笑起來的樣子真的很好看也很可愛！」、「祖安真的很可愛欸，而且當隊長感覺也很適合」。

No.6 陳廷軒 Kenny

Instagram：sawadikap__kenny

以電視劇出道的陳廷軒，最大的特色就是陽光般的笑容，清秀可愛的外型擄獲眾多粉絲，是「地球」裡的舞蹈擔當。

善於唱跳還會演戲的廷軒甚至還會做甜點，他被粉絲暱稱「國民甜點」，獲得廣大網友的支持留言：「陳廷軒加油！ 可愛的舞蹈擔當」、「廷軒加油！好可愛啊啊啊」、「廷廷玉立少年郎 氣宇軒昂太棒啦」。

No.5 呂尊揚 Young

Instagram：djyoung_20001230

身為韓國男團「FUTURE IDOL未來偶像的成員，同時也是個音樂創作者的呂尊揚，在節目的自介影片中表演背後彈吉他及十秒喝完飲料，讓網友們印象深刻，也成了「海王星」的怪奇擔當。

許多網友留言給他鼓勵，「支持尊揚！」、「尊揚好帥喔，背後彈吉他好厲害喔」、「奇怪的孩子發光發熱吧」

No.4 Max （徐彭臒）

Instagram：max727hpmax_9

擔任過原音配唱的MAX，是團體公認的Vocal擔當，其他星球的團員也相當推崇他的唱功實力。他放蕩不羈的外表也相當符合他們「火星」野獸派的風格。

MAX的好歌喉不少網友粉絲們稱讚，紛紛留言：「火星第一首歌很好聽欸，尤其MAX那段副歌」、「我也想聽Max出來唱歌～～～～」、「我要投爆Max」

No.3 黃文廷 Tin

Instagram： wen_0527

有「小坤達」稱號的黃文廷，從小習武，後參加伊林選拔進入演藝圈，擅長將武術融入舞蹈中，迸出新火花，堅強的實力也讓導師們為之驚艷。

開播以來，文廷的舞蹈實力大家有目共睹，再加上靦腆可愛的模樣，使網友對於文廷給予高度評價，「文廷超可愛」、「我覺得文廷一直都很帥」、「文廷武術表演的時候氣場很強」。

No.2 林佳辰 Summer

Instagram：summer06_05

被視為顏值擔當的林佳辰有著濃眉大眼，斯文清新的外型，讓他在節目一開播就擄獲眾多粉絲，甚至還紅到韓國去。表演時不時對鏡頭或台下的觀眾放電，結尾定格時也相當帥氣的林佳辰，還被封為「結尾妖精」，大家是不是都被他的眼神給電到了呢？

擁有高人氣的林佳辰，歌唱舞蹈實力兼具，一出場都是尖叫聲，「佳辰真的好帥XDD」、「 佳辰真的是那種難得的無死角帥哥」。

No.1 小孩（何世華） Kidz

Instagram：street_kidz0410

年僅20歲的小孩被譽為「GD接班人」，有堅強舞蹈實力的他表現亮眼，饒舌實力也不容小覷。在舞台上不論是邪魅的壞笑、超殺的眼神，還是表演時的強大氣場，無不擄獲大眾粉絲們的心。

節目開播後小孩人氣高漲，日前開啟IG直播就吸引上萬名粉絲觀眾同時線上觀看，讓他受寵若驚。有不少網友稱讚：「超愛小孩！！舞台魅力超強！表情也都做的很到位，帥死」、「小孩反差萌有夠可愛哈哈」、「小孩台上超殺，台下超可愛，整個被圈粉，愛了愛了」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年5月2日至2022年5月1日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『原子少年Atom Boyz』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。