郭彥均發文風波引在野黨不滿 蘇貞昌：資訊戰不能鬆懈

行政院長蘇貞昌29日一早在農委會主委陳吉仲陪同下，至台中市大肚區勘查西瓜農因大雨造成的農損，允諾要農委會盡速撥給補助農損經費，手續能免則免，以減少農民損失，針對郭彥均發文要查辦一事，引發在野反彈和藝人群起聲援，他則改口強調，並非針對任何個人。

蘇貞昌表示，台灣是充分保障言論自由的國家，身處在認知作戰的最前線，做好防疫，保護孩子、國人的健康，跟保護國家社會安定同等重要，對於病毒、對於資訊戰都不能鬆懈。

蘇貞昌強調，有任何生命消逝，我們都感到非常難過、不捨，但對於任何有危社會安定的侵害，也絕不能掉以輕心，這由權責機關依法公正辦理就好，並不是針對任何個人。

行政院長蘇貞昌至台中大肚視察西瓜農的農損。（馮惠宜攝）

行政院長蘇貞昌至台中大肚視察西瓜農的農損。（馮惠宜攝）

大肚區的西瓜因連日大雨嚴重受損，初估面積達500公頃，蘇貞昌一早與陳吉仲連袂前來視察農損，他希望用最快速來給農民幫忙，過去現勘等等手續，能免則免，補償經費能增加就增加，讓農民減少損失。

行政院長蘇貞昌（右）在農委會主委陳吉仲（左）陪同下至台中大肚視察西瓜農的農損。（馮惠宜攝）

針對周末家長四處排隊帶小孩瘋搶疫苗的亂象，蘇貞昌表示，輝瑞兒童疫苗中央掌握的數量非常足夠，已請疾管中心針對各縣市政府需求、開設大型施打站等，盡量配給足夠疫苗；請家長放心，政府一定會做，讓孩子能夠趕快接種，讓家長免於排隊之苦。

另外，針對促轉會建議汰換國幣，蘇貞昌則表示，促進轉型正義、回復當年受威權迫害等不公不義，是一定要繼續做下去的事情，但也並非要整個全部馬上怎樣改變，現在很多紙鈔上都已去威權化，硬幣等改版的時候再做就可以。