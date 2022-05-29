藝人郭彥均轉貼「很多孩子走了」的臉書貼文，被行政院長蘇貞昌嗆要查辦假訊息，藍營號召全國黨工職共同聲援。今上午9時，藍營幾名擬參選市議員的參選人偕同律師至刑事局外舉行記者會，強調「守護孩子，守護台灣言論自由的環境，要辦就來辦！我們一起投案！」而9時30分，刑事局再舉行記者會公開說明假訊息查辦流程，與目前蒐證的進度。

今天上午律師簡榮宗陪同台北市議員參選人柳采葳、詹為元、桃園市議員參選人凌濤、新北市議員參選人呂家愷、林鼎超，至刑事局外「共同投案」。他們表示，在疫情嚴峻之際，幼小的生命在消逝，已經有十位孩子走了。政府不努力保護民眾、保護兒童，卻動用網軍與國家機器出征、約談說真話的人。

幾位議員參選人指出，他們「主動投案」，陪同的律師簡榮宗，也表達藝人郭彥均若遭查辦，願意出任義務律師，避免說真話的人受到迫害。

凌濤批評指出，現在的台灣，染疫會致命，大人講真話會被抓起來。他質疑稱，「我想問問蘇貞昌院長、陳時中指揮官，10個小朋友生命到底算多還是算少？也許在高官眼裡只是小數點，但對每個父母來說，都是百分百。」

凌濤說，自己是4歲女兒的爸爸，現在全台父母都憂心，小孩施打疫苗後的副作用，還有快篩、以及孩童重症就醫等問題。他說，「身為父母，很多孩子走了是事實，大家說出心中的憂慮，哪裡錯了？蘇貞昌院長不去查網軍，查講出真相的人，到底在幹什麼？」

柳采葳則表示，每個孩子都是父母的心頭肉，一個都不能少。聽到蘇貞昌、陳時中的冷言冷語，許多父母心都在淌血，非常痛心。「不求他們悲天憫人，只求有點同理心。」她也抨擊，行政院動輒要求警察法辦假訊息，是箝制人民言論自由。

柳采葳說，昨天網路留言下，許多人都跟著說「很多孩子走了」，是不是也要一起被法辦？她說，行政院竟然還要求刑事局記者會說明查辦經過，「我覺得很好笑，操控粉專的事，行政院不是自己最清楚嗎？」