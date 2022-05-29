世新大學廣播電視電影學系畢展來到台北西門町，昨天封下電影街3小時走星光大道，並包下電影放映廳4天連映19部影音作品，同時舉辦「大銀幕畢典」，讓疫情下的廣電系畢業生留下美好的回憶。

世新大學廣電系第28屆畢業展《A spot》影音展於5月28日至31日在台北新光影城舉行，星光大道匯集各組學生與演員，開幕式除首播獲業界評審選出的開幕片外，也頒發由世新廣電系與學友會共同主辦的「傑新獎」，以鼓勵每一屆表現傑出的學生新秀。

而最驚喜的莫過於「大銀幕畢典」，畢展小組更秘密籌辦大銀幕版的畢業典禮，在現場演唱自創畢業歌的襯托下，每一位學生的名字都出現在銀幕上，為疫情影響而無法親身參與校級畢典的準畢業生們溫馨慶祝。

世新大學廣電系主任葉基固表示，已經為沒有畢典的畢業生難過3年，在這個離開校園的季節，要讓每位學生的名字出現在大銀幕上，配合由畢展指導老師林佳儀的創作歌曲獻上祝福與好運。

世新大學副校長陳清河、副校長楊盛昱、新聞傳播學院院長胡光夏與廣電系各指導老師皆出席開幕式共襄盛舉並給予學生祝福。陳清河致詞時表示，身為廣電系克服疫情干擾，睽暐兩年再次搭建起這場傲視學界、巨大的畢業展演工程，期待將來有更多學生加入廣電系的大家庭。

此次世新廣電畢展期程接近1個月，自5月起幾乎每個周末都有活動與展演，形式包括複合式展覽、音樂展演、影音放映，甚至還有劇場演出。