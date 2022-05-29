任職ICU病房的護理師林婷昨表示，幾天前一名洗腎女病患突昏倒在醫院走廊，各單位開始對女病患實施CPR，突然有人喊「她是確診病患」，但林婷顧不得自己未穿防護衣，繼續替女病患壓胸急救，過程中還被病患的痰噴濺到臉，搶救45分鐘後仍宣告不治身亡，她說自己面對病毒，並沒有比較勇敢，「而是我沒有時間害怕」。

林婷昨（28）日於個人臉書粉專指出，前幾天一名洗腎女病患突失去呼吸心跳，直接昏倒在醫院走廊，院內各單位緊急替其進行CPR，此時突然有人指著女病患喊「她是確診者」。

林婷表示，當下顧不了那麼多，直喊「沒差啦！先救活再說」，並要其他同事先穿俗稱兔寶寶裝的防護衣，自己則繼續壓胸，期間女病患的痰還噴到她的臉上，經急救約45分鐘後仍不治身亡。護理師們給死者蓋上新的棉被，看到對方表情就像是睡著般，安祥而平靜。

林婷說，當天下班後，直接在醫院沖洗，深怕身上帶有病毒，會傳給家人，因此她並沒有回家，而是自己觀察4至5天，篩檢結果令她開心地說，「天選之人，我是陰間使者」。

林婷強調，不是因為自己是護理師才特別勇敢，「而是我沒時間害怕」，她感謝所有為了疫情仍在奮鬥的勇士們，因為大家的堅持，相信終有戰勝病毒的那天，呼籲大家要好好照顧自己身體。