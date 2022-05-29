藝人郭彥均日前1句「很多孩子走了」引起風波，藍營多位議員參選人、立委等今（29）日紛紛主動投案，說「要法辦郭彥均，就連我們一起辦」。國民黨立委萬美玲更怒嗆，先前華視出包稱中共打過來，行政院長蘇貞昌卻沒說不法、不宜、引起社會恐慌，「怎麼可能雙標如此嚴重！」

萬美玲表示，從口罩、疫苗、快篩到兒童疫苗，台灣的防疫一直都是人民怒火燒起來後，指揮中心才急忙開始做，即便現在兒童疫苗終於到貨，但數量根本不足，到處都能看到父母抱著孩子排隊搶打疫苗，「這就是我們所謂的要跟病毒共存？我們的超前部署嗎？」

萬美玲指出，郭彥均因為心疼孩子、支持醫護而講出一句事實，但蘇貞昌卻稱這樣的說法是不法、不宜、引起社會恐慌，還說要究責查辦，但先前華視出大包稱中共打過來時，蘇貞昌卻沒說同樣的話，怒嗆「怎麼可能雙標如此嚴重！」

萬美玲說，蔡政府動用機器打壓疫情，先前是讓網軍出來帶風向、攻擊疫情，現在甚至要究責、調查，但今天打壓郭彥均，還有千千萬萬個郭彥均，「我們都要站出來說，每一條孩子的生命都是寶貴的，的確死了很多的孩子，我們都很心痛，如果要法辦郭彥均，就連我們一起辦！」