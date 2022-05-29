現年36歲台灣女星朱芯儀，今年3月生日罹患宣布罹患乳癌，27日首度開刀切除右邊乳房，挺過17個小時，老公衛斯理透露一切順利；衛斯理親姊賈靜雯也發聲支持，發布IG限時動態，寫下「相信就會超越」雖然貼文中未指名就是弟媳朱芯儀的手術，不過從文字來看顯然是在呼應朱芯儀的抗癌經過。

女星朱芯儀，是在36歲生日當天宣布乳癌已2到3期，且癌細胞已轉移到淋巴，6次化療過後還會全部切除右邊乳房，如今她終於進手術房開刀，朱芯儀她本人便曾發IG限動表示「啟動勇氣跟勇敢，上戰場去」，老公衛斯理也轉發該限時動態，期許手術一切順利：「老婆加油！別怕，我都會在！答應孩子們要把健康的媽媽帶回家！」

這項漫長乳房切除手術，總計進行了17個小時，衛斯理術後受訪曾說：「手術很順利，全程守在外面因為也不太能離開，醫院那邊有規定如果臨時有事一定要有家屬在外，醫院很仔細很專業，手術時間長沒有關係，最重要是很仔細很順利。」他也透露要等到醫師進一步評估之後才知道下一步要怎麼走。

賈靜雯也出聲支援弟媳朱芯儀，盼望她能好好度過這次難關。(圖/賈靜雯 IG)

衛斯理發布IG限時動態，慶祝老婆朱芯儀平安歸來。(圖/衛斯理 IG)

賈靜雯眼見朱芯儀平安，她也在IG發布一張藍天白雲照，內文充滿正能量，寫下：「相信就會跨越，人就是在不斷地跨越每一個挑戰，唯有努力讓自己每一天的眼光都看見有光的那面。」似乎在暖心鼓勵弟媳朱芯儀，要打起精神來正向面對挑戰到臨。