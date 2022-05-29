外傳新竹市長林智堅欲爭取參選下屆桃園市長，桃園市長鄭文燦因沒有被知會而對此頗有微詞。鄭文燦今受訪駁斥，這是錯誤報導，他沒有預設人選也不會排斥任何人選。

鄭文燦29日到中路採檢站視察，被問及對新竹市長林智堅參選的看法，他表示，媒體的報導完全錯誤，桃園市長的候選人按照規畫時程表會在6月底前決定，不快也不慢，等疫情過後再決定。

鄭文燦說，第2個是，我沒有預設人選，也不會排斥任何人選，會持開放的態度，把最好的、最強的、最適合的找出來，讓城市的治理能夠在我這８年的基礎之上能發展更好。

鄭文燦強調，我跟林智堅以及鄭運鵬都有非常多年共事的經驗，互信很好，互動也很好，也可以講是大家都是有著相同的理想、正派執政，這是我們共同的價值，所以不用擔心，這3個人應該是最好的夥伴，沒有媒體報導的問題。

鄭文燦表示，現在這個時間點我們各自有工作要做，我跟林智堅在防疫的責任上，必須放在第1位，鄭運鵬他有立法院跟地方的角色，我們一定都會有最好的結果，媒體的報導真的是錯誤的。