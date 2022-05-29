藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，蘇貞昌28日放話「我們會加以咎責查辦」，陳時中也冷言冷語說，會進一步釐清是否有人散播不實的訊息，查明後將依法最高可罰300萬元，或3年以下有期徒刑或拘役。對此，資深媒體人吳子嘉直言，蘇貞昌放話的目的，就是為了刺激他的基本盤。

蘇貞昌昨日上午出席全國文化會議前，針對媒體詢問郭彥均稱「很多孩子走了」，表示，這種不實謠言內容相近類似，有很明顯的操作痕跡，也對辛苦的防疫工作不尊重，將加以究責查辦。消息一出，引發各界譁然。不料蘇貞昌和陳時中的高壓威嚇，不但沒辦法壓制輿論，反而引起社會群情激憤。

除了藍營公職人員要求，若要辦郭彥均，連他們一起辦；民進黨立委高嘉瑜認為，「個人的心得、感想或是分享朋友的看法應該是言論自由保護的範疇！」前民進黨立委郭正亮也痛罵，郭彥均只是表達不精準而已，「你陳時中講錯多少話？」「要搞到政府公信力破產嗎？」「李秉穎說BNT是過期的，把李秉穎抓去關啊！」

郭彥均發文引來外界砲轟。（圖／中時資料照片）

對於蘇貞昌為何揚言要法辦郭彥均? 吳子嘉28日在其主持的網路節目「董事長開講」指出，他個人認為，蘇貞昌有一個不能說的目的，就是要製造衝突穩住他的基本盤，因為蘇貞昌很怕蔡英文把他換掉，換成陳建仁補他位子，他是要故意刺激基本盤」。

不過，針對郭彥均發文要查辦一事，引發在野反彈和藝人群起聲援，蘇貞昌29日則改口強調，對於任何有危社會安定的侵害，絕不能掉以輕心，這由權責機關依法公正辦理就好，並不是針對任何個人。他重申，台灣是充分保障言論自由的國家，身處在認知作戰的最前線，做好防疫，保護孩子、國人的健康，跟保護國家社會安定同等重要，對於病毒、對於資訊戰都不能鬆懈。