大陸各地頻頻放寬房地產調控政策，包括放開限購、限售、降低首付款等政策外，對消費有著直接帶動作用的購房補貼、契稅減免、購房消費券也在多地頻現。

據澎湃新聞不完全統計，5月以來，包括浙江義烏、廣西柳州、安徽黃山、山東淄博、四川遂寧、山西太原、山東德州、河南周口、湖北大冶、江蘇連雲港、四川瀘州、四川資陽、四川樂山、湖南岳陽、湖北天門、江西上饒等近20城發布契稅及購房款補貼，帶動房市需求。

浙江義烏近日發布的《義烏市2022年購房契稅補貼實施細則》規定，所購房屋為義烏市取得商品房預售許可證的商品住房，且商品房買賣合同網簽備案時間為即日起至12月31日的市民可獲得60％到100％不等的契稅補貼。

山西太原也發布了類似政策。太原規定，自2022年5月20日起，首套住房面積在90平方公尺以下的由財政全額補貼契稅。首套住房面積在90-143平方公尺（含）的由財政補貼80％所繳納契稅，面積在143平方公尺以上的由財政補貼50％所繳納契稅。

除了契稅補貼，也有不少城市給出更為實際的購房款補貼、購房消費券等。其中有城市最高以購房款2％進行補貼。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，買房補貼主要分兩類，一類是階段性普惠政策，大都是為了提升房地產市場熱度，給予契稅減免，針對的人群範圍廣，屬於政策放鬆手段之一。另一類是針對特定人群的補貼，包括人才購房補貼，多孩家庭補貼等，這類政策往往是針對特定人群，並且意圖通過房產政策帶動人才落戶、生育率提升效果。