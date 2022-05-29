中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」的24歲人氣成員林襄，擁有甜美外型以及E罩杯的傲人身材，是不少人心目中的性感女神，近期還參加綜藝節目並推出首本大尺度性感寫真《與你襄遇》讓她火速打開知名度。而近日推出第二本寫真書的她，昨日也在社群媒體的限時動態上公開「隱藏辣照」，再度令網友大噴鼻血。

林襄於本月23日推出第二本限量寫真書《與你襄愛》，在網路上立即掀起大批粉絲搶購，她除了在個人ＩＧ上曬出寫真書的辣照，發文感謝粉絲們大力支持外，還透露公司擔心再度發生「黃牛事件」打算開會研議是否再版，讓粉絲們又驚又喜，紛紛留言「連一般版也完售耶！怎麼這樣出太小了啦！強烈贊成再版，最少弄個3、4刷了啦！襄這麼多粉一定可以的」、「希望再版 滑鼠墊跟簽名海報也想要」。

而林襄為了感謝粉絲，也特別在ＩＧ限時動態上轉發網友的貼文，也意外公開隱藏版海報辣照，照片中只見林襄穿著先前曾曝光過的藍色短版小背心搭配同款熱褲，但當她將雙手抬起至頭上後，上衣疑似太短而使飽滿南半球以及左胸下的性感刺青因此一覽無遺。原ＰＯ粉絲還忍不住炫耀表示「寫真內容就不公開了，給你們看海報就好」，令其他的網友看了大噴鼻血，也讓沒買到的粉絲相當羨慕，紛紛敲碗要林襄多出幾版。