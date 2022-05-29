【愛傳媒左化鵬專欄】又來到太魯閣燕子口，天陰未雨，看不到「小雨燕」在空中飛掠覓食的身影，只看見我的好友們，腳步輕快的走進這幅山水國畫裡。

大峽谷壯闊的地質景觀，舉世聞名。這裡以前曾留下我和內人的足跡，只是早已被淹沒在旅客雜沓的腳步中。這回還是頭一遭要戴上安全帽，才能進入斷崖步道，我看別人戴上這勞什子的玩意兒，感覺怪模怪樣，十分突兀，我自己也感到渾身不自在。

前幾年，大峽谷湧進了世界各地來的遊客，為了爭搶拍照景點，他們情急之下大聲咆哮。據說，山鳴谷應造成了風化的岩石崩落，不得已，園區只好規定一定要戴上安全帽，以策安全，只是脫帽時太麻煩。

回程時，我見到一老人家，不小心將安全帽連帶假髮，一起丟入回收袋，原形畢露，露出了光禿禿的腦袋。

上天眷顧，賜給寶島台灣這個風光無限的大峽谷，鬼斧神工的險峻懸崖峭壁，讓人們驚呼連連，一個山洞穿過又一個山洞，一步一景，我們用腳走讀，沿著山崖的壺穴，一路尋找印地安酋長岩。

沿溪拍照時，我們格外的小心翼翼，據說，大峽谷的立霧溪河床，是全球最大的養雞場，有來自世界各國的雞種，包括蘋果機、三星機、索尼機⋯當然最多的還是大陸的小米機、歐寶機、華為機⋯。

來到了慈母橋，我想到一則感人的故事：據說，當年有一名原住民的年輕人，加入了榮民的隊伍，也參與了開闢橫貫公路工程，他每天翻山越嶺來到了工地，一到中午，體恤他辛苦的母親，就懷中揣著熱騰騰的熟食，給兒子果腹。

有一天，狂風暴雨，溪水暴漲，他被遄急的洪流沖走，成了波臣。他的母親不死心，每天仍揣著熟食坐在立霧溪畔，淚眼汪汪，日夜盼望著兒子的英魂歸來。後來，負責工程的蔣經國獲悉此事，就在失事的地點，興建了一座紅色的鐵橋，命名「慈母橋」，以紀念這位偉大的母親。

興建橫貫公路，有説不完的血淚故事。當人們飽覽此處的水色山光時，有誰還記得當年榮民開闢山路的辛酸，我們每一步腳印，都踩在榮民伯伯流下的汗水上，這是一條犧牲了不知多少人命，才換來的一條公路。

我每次來到這裡，大峽谷總是向我展現不同的風貌。亙古以來，立霧溪晝夜不停的侵蝕切割太魯閣鬆軟的岩層，讓峽谷的地形日積月累產生了變化，他還在繼續成長中吧！千年一瞬間，大峽谷請等等我，我和內人千年後，將再來探望你。

作者為資深媒體人

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