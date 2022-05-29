住南投中興新村36歲少婦，日前到大樓頂樓曬完衣服，才驚覺未帶家門鑰匙，她因工作甫搬家到租屋處，人生地不熟只好走路到中興警察分局光明派出所求助，熱心員警將她載到老公工作處，順利拿到住家鑰匙，並騎老公的機車返家，頻向警方道謝。
少婦日前中午慌張地到派出所尋求協助，她無助地向警員說，與老公因工作關係，剛從鹿港搬到中興新村租屋，她上午到大樓頂樓曬衣服，忘帶家門鑰匙，曬完衣服才發現竟被鎖在門外，因家中沒人，且手機、錢包都放在家裡，她人生地不熟不知所措，只好走路到派出所向警方求助。
少婦焦急地表示，她老公在南投市上班，欲向員警借錢搭公車前往，但員警詢問知道如何搭公車嗎？她徬徨地說不熟路線，且老公上班時間無法外出返家。員警出動警車將她載到老公在南投市工作地點，順利拿到住處鑰匙，並先騎老公的機車返家。
她再三向警方致謝表示，多虧警方幫忙，她初搬到南投，就感受到警方貼心，協助她順利返家休息。中興警察分局長洪政崴表示，為民服務也是警方重點工作，民眾有困難時，會盡其所能給予關懷和協助。
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