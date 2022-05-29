原本宣告要完整打完這個賽季的PLG，29日卻因高雄鋼鐵人無法在6月1日之前湊足最低8人出賽標準，聯盟官方宣告直接取消僅剩的鋼鐵人與桃園領航猿補賽，等同例行賽正式落幕，畢竟這場補賽已經不會影響季後賽種子排名與今年選秀會順位，接下來就等6月3日季後賽在新竹開打。

以下是PLG官方公告內容，「P. LEAGUE+ 今日（05/29）公佈針對例行賽編號G87高雄鋼鐵人 vs 桃園領航猿補賽事宜，由於高雄鋼鐵人球團隊職員（含教練團）、球員陸續進入聯盟防疫健康管理程序，無法在06/01前達到聯盟所規定最低8位球員登錄出賽標準，基於此役已無關06/03開打的季後賽種子排名，亦未影響到2022年新人選秀會的選秀順位，因此聯盟依據05/24所召開之賽務決策委員會和桃園領航猿與高雄鋼鐵人球團所先達成的裁定共識，決議取消這場補賽，且年度最終排名以兩隊最後勝率為基準，裁定高雄鋼鐵人9勝20負，勝率31％，名列本季第5，桃園領航猿7勝22負，勝率24％，名列本季第6。」