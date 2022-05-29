宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣議會陳傑麟議員、三星地區農會理事長張榮華、總幹事李智遠及主辦單位礁溪鄉農會，前往恭賀得獎者林立偉及張貼紅榜。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

44歲的林立偉為「玉露茶園」的茶二代，與38歲的弟弟林承偉聯手經營，茶園種植面積約5公頃，為國內有機茶品質評鑑競賽常勝軍，堪稱有機茶王代名詞。（玉露茶園提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

44歲的林立偉為「玉露茶園」的茶二代，與38歲的弟弟林承偉聯手經營，茶園種植面積約5公頃，為國內有機茶品質評鑑競賽常勝軍，堪稱有機茶王代名詞。（玉露茶園提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣大同鄉青農林立偉在「2022宜蘭縣有機茶分級評鑑競賽」競賽中，蟬聯宜蘭縣有機王，昨（28日）宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣議會陳傑麟議員、三星地區農會理事長張榮華、總幹事李智遠及主辦單位礁溪鄉農會，前往恭賀得獎及張貼紅榜，籲全國消費者多多前往採購，品嘗宜蘭優質好茶。

44歲的林立偉為「玉露茶園」的茶二代，與38歲的弟弟林承偉聯手經營，茶園種植面積約5公頃，為三星地區農會大同鄉茶葉產銷班班員，曾獲2021年全國有機茶TAGs分類分級評鑑「條形組」翠蛙選（全國冠軍）及2017、2019、2021年宜蘭縣有機茶王，為國內有機茶品質評鑑競賽常勝軍，堪稱有機茶王代名詞。

林立偉與弟弟林承偉從小就在茶園長大，兩兄弟決定接手爸爸茶的產業，做茶資歷皆超過20年，逐思考如何與知名茶區做區別，提高宜蘭茶的知名度；遂於2009年轉型鑽研有機茶，於2011年通過驗證開始銷售。

林立偉認為，有機茶是消費市場的趨勢，也是對環境、家鄉土地及消費者負責任的態度；林謙虛的說，採茶時期遇到好天氣，茶菁含水量相對低，再加上兄弟倆熬夜不眠不休的製作，才能成就此次的好成績。

林姿妙表示，感謝在地茶農的用心栽培與努力，讓宜蘭有機茶品牌在國內站穩腳步、繼續發光發熱；目前正值宜蘭春茶、宜蘭有機茶上市的季節，歡迎全國鄉親好朋友們共襄盛舉，共同支持宜蘭在地好茶。

縣政府農業處指出，宜蘭縣茶葉種植面積約163公頃，其中有機茶面積約16.56公頃，面積雖不多，為做出市場區隔，提高茶農收入及茶產業市場能見度，縣政府與縣內茶產區農會辦理「宜蘭縣有機茶分級評鑑競賽」。

今年度該競賽由礁溪鄉農會主辦，共計有33點參賽，5月25日在農委會茶業改良場文山分場由分場長蘇彥碩擔任主審，針對茶葉外觀、香氣、滋味及水色等項目評審完成，將擇期辦理頒獎典禮。