據美國之音報導，聯合國人權事務高級專員巴捨萊（Michelle Bachelet）在中國說，她敦促北京審議其反恐政策，以確保這些政策符合國際人權標準。她本次對中國的訪問飽受人權團體和西方國家的批評。

巴捨萊這次對中國的六天訪問於周六（5月28日）結束，訪問包括新疆。她重申，本次訪問不是調查中國的人權政策，而是一次與政府接觸的機會。

巴捨萊周一從中國的廣州開始本次訪問，這是聯合國人權事務高級專員17年首次訪問中國。

巴捨萊星期六在一次在線記者會中說，「在新疆維吾爾自治區，我對反恐和去激進化措施的應用及其廣泛性，提出了疑問和關切--特別是對維吾爾人和其他以穆斯林為主的少數民族權利的影響。」中國則否認新疆地區人權侵犯的所有指控。

中國安排巴捨萊此行在防範新冠病毒傳播的「閉環」中進行訪問，沒有外國記者陪同，因此接觸面有限。

人權團體和西方國家擔心中國會將她的本次訪問當作批准其人權紀錄。美國國務院發言人普賴斯星期二說，「在這種情況下同意訪問是個錯誤。」

巴捨萊說，她向中國政府提出了新疆職業培訓中心的運作缺乏獨立司法監督以及使用武力、虐待並嚴格限制宗教行為的指稱。

巴捨萊在記者會中還表示，香港活動人士、律師和記者們被拘留令人「深感擔憂」。