警方陸續逮捕2名搶匪。（警方提供）

新北市新莊區迴龍捷運站汽機車停車場內昨（28日）上午發生強盜案，2名歹徒藉故向路人攀談，隨後取出預藏瑞士刀抵住被害人頸部，搶走手機和機車鑰匙後逃逸，被害人向新莊警分局報案後，警方迅速在3小時後陸續逮捕2名嫌犯，訊後以強盜罪嫌送辦。

警方調查，嫌犯37歲莊姓男子目前槍砲案件通緝中，因逃亡缺錢花用，與友人36歲王姓男子計畫行搶，昨天上午騎車雙載在新莊區四處尋找下手對象，上午7時許於迴龍捷運站2樓汽機車停車場內，見34歲楊姓被害人停好機車準備去公司上班，遂藉故稱機車故障上前與楊男攀談，請楊男協助查看，為降低楊男戒心，還請楊男抽菸。

2嫌將楊男誘至監視器死角，1人繞到楊男身後，取出瑞士刀抵住其頸部，搶走價值3萬元的iPhone手機及鑰匙串，由於未搶得現金，2嫌又無門路銷贓，隨後將手機及鑰匙串隨意棄置在停車場內1輛機車置物箱後分頭逃逸。

新莊分局獲報後擴大調閱監視器，迅速鎖定2嫌身分，昨天上午10時許先在新莊建安街內逮捕王嫌，下午3時許則在新莊民安路逮捕莊嫌，迅速宣布全案偵破，偵訊後，全案以強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。