各大學申請入學招生會在6月6日前放榜，同時他們也要求因為居家隔離而不能參加二階甄試的考生，必須提出居家隔離證明，否則喪失資格。全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉今天表示，因為指揮中心作業問題，許多居隔考生到目前都拿不到證明，影響到他們的升學權益。

大學申請入學二階甄試5月19日起到6月5日舉行，各校會在6月6日前放榜，之後錄取或備取生要在6月9日至10日上甄選委員會網站登記就讀志願系接受統一分發，6月15日放榜，每個考生最多只會被1個校系錄取。

依防疫應變機制，一般校系如遇居家檢疫、居家隔離、加強自主健康管理、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果等個案考生，不能參加二階甄試的面試，將改以學測及書審來決定是否錄取。

不過許麗吉表示，許多考生在大學二階甄試期間，因為居家隔離而無法外出參加面試，但最近各大學要放榜了，要求居隔學生繳交隔離證明的期限到了，但學生目前還拿不到疫情指揮中心系統中提供居隔證明，非常焦慮，擔心升學權益受損。

許麗吉指出，居隔學生到現在拿不到居隔證明，不是他們有問題，而是指揮中心作業太慢所致。學生無法在大學規定的期限內，拿到正式的居隔證明，若屬於無法抗力的因素，政府一定要確保這些學生的升學權益。

許麗吉建議教育部及招聯會，可讓學生先以簽立切結書方式，讓他們正常參與各大學校系的放榜、志願序選填及申請入學統一放榜，尤其居隔考生的名額是外加的，不排擠其他考生權益的情況下，應可做妥善處理。