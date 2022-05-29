繼加密貨幣Luna在價值近乎歸零後，加密貨幣市場再引關注，這次是幣圈熱門「跑鞋」項目STEPN。本月27日，STEPN突然宣布清退中國大陸用戶，引發項目代幣GMT和GST價格跳水，一度跌幅近40％。

據界面新聞報導，27日淩晨，STEPN在其官方社交媒體上發布公告稱，為積極主動回應相關監管政策，STEPN將對APP用戶進行清查，若發現中國大陸地區使用者，則STEPN將依據使用條款對其帳戶於2022年7月15日24：00 停止提供GPS及IP位置服務。

對於中國大陸用戶的項目資產，STEPN項目方稱：「如果您預期長期會在該地區的GPS或IP位置登陸及使用您的帳戶，我們鼓勵您自行決策處理應用內的資產。」

最後，STEPN還強調自己從未在中國大陸展開過業務，稱「STEPN從創建起就沒有在中國大陸地區從事任何業務也並未提供下載管道。」

清退中國大陸用戶的公告引發了STEPN項目代幣GMT的暴跌。事實上，在清退中國大陸用戶的公告發出前，26日中午起，GMT即開始跳水，從1.32美元附近的價格一路下跌，最低至0.80423美元，最大跌幅近40％。同時，STEPN項目中的遊戲代幣GST同樣暴跌，跌幅一度超過兩成。「第二個Luna來了？」在社交媒體上，有幣圈人士這樣留言。

去年9月24日，中國人民銀行（大陸央行）發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，再次重申虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。

其中，境外虛擬貨幣交易所透過網路向大陸境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動，對於相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。

在此次《通知》發佈後，一些加密貨幣交易平台接連宣佈清退中國大陸地區用戶。其中，幣安C2C 去年12月31日24時下架CNY交易區，同時將對平台用戶進行清查，若平台發現中國大陸地區用戶，則其對應帳戶將切換至「只允許提現」模式，用戶將只能進行提現、撤單、贖回、平倉操作。