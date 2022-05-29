每個人的心中都有一套衡量事情的標準，有些人永遠不會做超過底線的事情，但也有些人即便心中不願意，在別人苦苦哀求下，硬著頭皮也會答應。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座總會勉強自己做些不愛做的事情，只因為不好意思拒絕別人。

▍TOP 3 雙子座

雙子座容易三心二意，很多時候自己已經初步有了決斷，但很快就會因為其他人的意見而全數推翻，最主要的原因就是雙子座意志不夠堅定，底線容易被打破。除非是雙子座十分想完成的事情，他們的內心有足夠堅定的想法，只有在這樣的情況下，雙子才會果斷的對別人說「不」。

▍TOP 2 雙魚座

雙魚座是相當重感情的人，對於身邊親友總是無條件的付出真心，尤其是當對方請求自己協助幫忙辦一些事情的時候，即便雙魚覺得很為難，也會無條件答應。最主要的原因是雙魚缺少獨立思考的能力，一向喜歡隨波逐流，面對別人的請求總是在答應過後才反應過來，自己並不想做，但是已經後悔莫及。

▍TOP 1 巨蟹座

巨蟹座的軟肋就是心太軟，很容易設身處地為別人著想，只要覺得對方處境可憐，不論他們提出怎樣的請求，巨蟹都會無條件答應，並且竭盡所能去幫助對方，即便有些事情超過自己做事的底線，但巨蟹會因為不好意思拒絕，通通答應下來。不過這不代表巨蟹座無所不能，他們只是不希望朋友太過為難，所以寧願自己受委屈也會硬著頭皮答應。