本土疫情持續延燒，各行各業備受打擊，行政院4月26日宣布，將以345.6億元推出新一波振興措施，受惠人數計有89.9萬人。團膳業者表示，學校午餐屬專營性質，是做政府生意，但這波紓困卻沒有納入，目前全台僅北市府有相關人事和食材的補助，中央腳步應跟上、苦民所苦。

去年同期同樣面臨本土疫情爆發，政府推出「團膳業者紓困4.0」，其中包含補助高中以下學校已備食材的成本損失；而業者營運和薪資補貼部分，有稅籍登記的商業服務業者，110年5-7月任一個月營收較108年同月，或110年3-4月月營收減少5成以上，將提供全職員工數每人4萬元的一次性營運補貼。

今年為因應新一波疫情衝擊，立法院於4月26日朝野協商，通過紓困及振興特別條例延長1年至112年6月30，振興經費為345.6億元，其中127.5億由特別預算來支應。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，去年對餐飲業者有補助，營業額若較之前同期衰退5成就有補助，但今年餐飲業紓困只針對店面，這樣太限縮紓困對象，尤其今年疫情比去年更深，政院補助不應限縮部分餐飲業者。

陳明信說，專營營養午餐是政府規定，是用最高標準和規格來管理，政府對我們的照顧應該更多，目前營養午餐的金額和價格也都配合縣市政府，營運上相對困難，行政院對營養午餐業者，特別是員工應有特別補助，因為很多員工都是二度就業民眾，都領時薪或日薪，停課等於沒工作，沒工作就沒有收入。

他說，目前全國已有3000多所學校採遠距教學或停課，22縣市中目前只有台北市有補貼業者臨時停餐的食材損失和人事費用，「地方比中央先行，大有為的政府應要苦民所苦」。