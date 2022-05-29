WNBA明星女將葛萊娜（Brittney Griner）目前遠在異鄉俄羅斯，身陷囹圄已滿百日，聯盟球員工會29日寫信求助美國總統拜登（Joe Biden），希望他動用影響力把葛萊娜從俄羅斯監獄撈出來。WNBA同時號召網友簽名響應「我們都是葛萊娜」，一些球員也穿著標語T恤聲援葛萊娜，期盼得到總統拜登的重視。

葛萊娜今年2月在莫斯科機場被緝毒犬和X光機器查出攜帶大麻電子菸，俄國官方還公布了監視器影像，此後葛萊娜就被拘留，自此音信全無，當時俄羅斯尚未入侵烏克蘭。後來俄烏衝突爆發，美國公開支持烏克蘭，WNBA球員擔憂葛萊娜成為政治犯。美國總統拜登在本月宣布葛萊娜遭到「非法拘禁」，據傳俄國方面提出交換囚犯，要美國釋放惡名昭彰的走私軍火商Viktor Bout。

請願網站WeAreBG聲明裡提到：「如同許多WNBA選手，兩屆奧運金牌得主葛萊娜，因為熱愛籃球與薪資不平等而在球季外前往他國打球，因為在美國的薪資不平等才讓她在俄羅斯遭到非法拘禁。她現在無法尋求律師幫助，遭受不人道的對待，與親友失去聯絡。為了保障運動員在海外發展的安全，美國政府必須關注這個人權問題，盡早幫助葛萊娜安全返國。」

然而請願網站隻字未提葛萊娜攜帶大麻闖關的行為，遭到許多美國網友批評「不尊重他國法律」「吸毒者本就該付出代價」。※中時新聞網提醒您：遠離毒品，保護家人！