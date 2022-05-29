一名人妻在網路上分享，適逢端午節，婆婆要自己包粽子，便特別詢問娘家喜歡哪種口味，要幾顆等，包了20顆要她去拿，她起初以為婆婆是免費贈送，殊不知「交貨」過程中，婆婆突然拋出一句「1顆算你100就好，20顆剛好2000元。」她才驚覺婆婆只是在做生意，瞬間傻眼。

這名人妻28日在爆料公社App匿名公社發文，端午節即將來臨，婆婆上週打電話表示自己要包粽子，想先統計娘家需要幾顆，愛吃北部粽或南部粽等等，還自誇「妳剛嫁來，不知道我的粽子有名的好吃齁？」她一聽相當開心，心想沒嫁錯人，遇上天使婆婆，主動要包粽子，還相當關心娘家，在心裡決定以後會把婆婆當親媽一樣孝順。

人妻說，事後她接到婆婆電話，要她找時間來拿粽子，婆婆先是開口猛誇粽子用料實在，從粽葉挑選到內餡的蛋黃都不馬虎，接著說，「1顆算妳媽媽100就好，我包了20顆剛好2000元，很便宜，好吃我再多包。」她才知道恍然大悟，發覺婆婆並非免費贈送粽子的天使婆婆，一切只是她自作多情。

文章曝光後，不少網友笑翻回應，「這個套路好深啊」、「原來是要賣妳賺零用錢啊」、「哇，真的是一家人？」、「明年跟她說口味不合，不買了謝謝」、「挖坑給妳跳」、「一顆100有點扯」、「跟老公說一顆200…」。