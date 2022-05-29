人氣陸劇《且試天下》日前才剛播出結局，男女主角楊洋、趙露思演出人氣CP，本就炙手可熱又再度翻紅，當中楊洋已進組拍攝新時裝劇《我的人間煙火》，不料自開機以來大小事不斷，陸網瘋傳一份劇組公告文件，2工作人員因違反片場規定，遭到開除處理。

根據這份《我的人間煙火》劇組通知函顯示，這名負責開茶水車的胡司機，瞞著劇組加粉絲微信，因收取粉絲為其購買的檳榔等好處，試圖給粉絲劇組在用的口罩，因此遭到劇組嚴厲斥責用公共資產及工作人員身分，幫自己謀取不正當的利益。另一名李姓場務，加粉絲微信後，騙其安排做群演以便牟取私利。

陸網瘋傳這份劇組開除聲明。(圖/微博)

劇組發聲明怒斥，二人行為嚴重影響劇組對外形象，決定開除處理。此外，劇組也指出，對於某些部門洩露拍攝通告及拍攝地點，已鎖定和控制了散播消息的渠道來源，後續若再有類似狀況發生，將會嚴重處理，絕不姑息。希望集體工作人員引以為戒，履行保密義務。不過此劇的路透照早已在陸網瘋傳開來。

楊洋在劇中的正臉照都給曝光。(圖/微博)

所謂路透，意即所謂片場側拍畫面，有的來自私生、有的則有代拍業者，在這次《我的人間煙火》劇組的外洩事故中，可見楊洋在劇中造型已遭提前走漏，還有民眾在社群曬照，分享電視劇到自家社區拍攝，透露曾收到劇組給的防疫包，裡面有口罩、消毒水、濕紙巾等，直喊「很有心呀」。