國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）等立委，集體前往刑事局自首「散布假消息」，由刑事警察局副局長黃家琦（右）接過文件。 （陳君瑋攝）

民進黨立法院黨團同樣舉行記者會回擊，幹事長鄭運鵬批評，如同去年新北市長侯友宜喊出的準三級警戒、封城兵推，就是要製造恐慌，盼國民黨主席朱立倫可以正常一點。（葉書宏攝）

國民黨立法院黨團今（29日）舉行「很多孩子都走了！不是假消息！」記者會，會後前往刑事局自首「散布假消息」，對此，民進黨立法院黨團同樣舉行記者會回擊，幹事長鄭運鵬批評，如同去年新北市長侯友宜喊出的準三級警戒、封城兵推，就是要製造恐慌，盼國民黨主席朱立倫可以正常一點。

鄭運鵬表示，國民黨立法院黨團自稱要去自首，要聲援藝人郭彥均的發言，另外，還有很多國民黨縣市議員參選人配合國民黨的政治操作，要到各地去自首，很顯然，國民黨的自首運動，是主席朱立倫一聲令下所要發動的政治、選舉動作。

鄭運鵬表示，台灣正經歷全世界過去2年所經歷的事情，台灣是疫苗普及以及醫護準備到了一定程度後，才出現社區感染；這2年來，台灣的在野黨尤其是國民黨，以疫謀亂、見獵心喜，見到有病就放大，造成疫情難執行的主要原因。

鄭運鵬強調，去年台灣歷經第一波社區感染時，國民黨的執政縣市首長就故意要跟指揮中心不一樣，例如新北市長侯友宜二級警戒時就要喊出準三級警戒，在三級警戒時就喊出要封城兵推，造成很多不必要的恐慌，很多市民怕被封城，集體去群聚囤貨，造成另一波感染。

鄭運鵬說，很遺憾，郭彥均的發言出於個人善意發了一篇文章，這樣的發言後來刪文，但他也明確看到有很多人關心醫護人員，但他不知道訊息來源，沒想到事情演變被內容農場同時發了相對的文字，開始製造恐慌，這都是同時發生的，絕不單純，未必跟郭姓藝人有關，但內容農場長期在做這個事情，有可能是一個人或集團。

鄭運鵬說，行政院長蘇貞昌的談話是要針對內容農場發文相關的行為去調查，若醫護人員不足、對兒童的照顧有不足，政府都會去協助，但是斷章取義的事情台灣常常發生，這不是認知作戰，是訊息戰，要製造恐慌。恐慌不會幫助防疫，恐慌也不會讓你不感染。

鄭運鵬強調，如今看到很多爸爸媽媽、阿公阿嬤因為恐慌，排隊去急診帶著兒童做PCR檢驗，把兒童帶去醫院群聚，這就是複製去年新北市封城市集群聚的恐慌，會造成新一波感染的可能，這對於台灣防疫一點幫助都沒有，反而造成更新的危機，國民黨去自首令人遺憾。

鄭運鵬表示，國民黨民代連違規停車都說再看看了，國民黨團去自首警察局怎麼處理，鬧完醫護之後又要鬧警察局，公務機關就跟著國民黨作秀就好了，應該提供正確的資訊，不會幫到民進黨，但減少恐慌總是功德一件，就跟紅線違規停車一樣，單純製造恐慌適可而止，盼朱立倫主席可以正常一點，幫助台灣就是幫助國民黨，對於國民黨的行為非常遺憾、非常遺憾。

民進黨立法院黨團副書記長林楚茵表示，民進黨一定守護言論自由、維護每一個人的言論自由，國民黨正在做最惡劣的示範，斷章取義、誤導人民，製造防疫恐慌，蘇貞昌院長特別提到的是特別的一個時間點，用同樣的一句話，超過10個社群貼出很多孩子走了的貼文，國民黨的動作就是找了一群要選舉的人，就是最錯誤的示範，斷章取義的內容，是以疫來亂台灣。