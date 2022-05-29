聯合國人權事務高級專員巴舍萊於5月下旬訪華。周六（5月28日）中國外交部副部長馬朝旭接受記者採訪，介紹了中方接待巴舍萊訪華有關情況稱，巴舍萊親身感受一個真實新疆，一些西方國家出於不可告人的政治目的，不遺餘力地對巴舍萊訪華進行干擾破壞，他們的圖謀沒有得逞。

據中國外交部官網消息，在雙方共同努力下，巴舍萊此訪取得四點積極務實成果，一是增進對中國人權發展道路的瞭解；二是闡明促進全球人權治理的中國主張；三是加強中國同人權高專辦合作；四是親身感受一個真實的新疆。

馬朝旭表示，一段時間以來，一些西方國家和反華勢力打著人權的幌子，就所謂涉疆問題編造炒作聳人聽聞的世紀謊言，服務其「以疆制華」的政治圖謀。中方指出，涉疆問題根本不是什麼人權問題，而是維護國家主權、安全和領土完整的重大問題。

馬朝旭表示，新疆各民族都是中華民族大家庭的成員。前些年，新疆深受恐怖主義和宗教極端主義之害，中央依法打擊暴恐活動，維護各族人民生命財產安全，新疆各族人民的人權得到切實保障。

馬朝旭表示，經過不懈努力，新疆已經連續5年多沒有發生暴恐案件，社會安全穩定，發展持續向好，人民安居樂業。凡是訪問過新疆的外方各界人士，都認為他們在新疆的所見所聞同西方媒體的妖魔化報導完全不同。

馬朝旭表示，巴舍萊訪疆期間，新疆自治區全面介紹了中國的民族和宗教政策、新疆反恐和去極端化舉措和成效。巴舍萊走訪了喀什古城，深入棉花種植的田間地頭，感受新疆在傳承保護少數民族傳統文化和推動發展、改善民生等方面取得的進展。

馬朝旭表示，巴舍萊觀看反恐和去極端化鬥爭主題展，詳細瞭解了新疆反恐和去極端化的法律和政策框架、實踐及成效。和宗教人士進行面對面交流，瞭解新疆依法尊重和保障穆斯林宗教信仰自由權利的情況。在和新疆各界民間人士的座談交流中，巴舍萊聽取了婦女、衛生、司法、勞工等領域民間代表的意見。

「烏雲遮不住太陽，所有的涉疆謊言謠言在事實面前都將不攻自破。」馬朝旭表示，中方就所謂涉疆報告表明嚴正立場，強調堅決反對編造虛假信息對中國進行抹黑攻擊。必須指出，一些西方國家出於不可告人的政治目的，不遺餘力地對巴舍萊訪華進行干擾破壞，他們的圖謀沒有得逞。

馬朝旭最後強調，人權保障沒有最好，只有更好。中國將繼續堅定不移走符合自身國情的人權發展道路，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，在平等和相互尊重的基礎上，同包括人權高專辦在內的各方一道，積極開展國際人權交流合作，深入參與全球人權治理，共同促進全球人權事業健康發展，推動構建人類命運共同體。