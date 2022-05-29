南韓女神孫藝真與男神玄彬於3月31日完婚後，私下一舉一動都受到矚目，而繼本月19號她於婚後首度PO文後，今（29）日稍早她也再度曬出近況，不僅罕見放閃曬出「老公視角」，眼尖的網友還發現她的身材有些變化疑似懷孕，意外引起熱烈討論。

孫藝真私底下雖鮮少PO文，但只要一發文便能立即引起關注，在她與玄彬前往美國度蜜月回來後，終於在本月19日曬出夫妻倆與好友們圍坐在火爐前開心談天的照片，她還有感而發的表示「昨晚累積的時間與回憶，都是最美好的瞬間」。而照片中，孫藝真帶著微笑專心注視正在講話的玄彬，幸福模樣令網友們羨慕不已。

今日稍早孫藝真又再度PO出照片問候粉絲，表示「大家最近過得好嗎？請大家好好享用美味的午餐並幸福的度過週末時光」，最後不忘在文末加上開心打招呼及愛心的表情符號。

而照片中，只見孫藝真頭戴著草帽，身上則是穿著寬鬆的白色長裙，與愛犬開心的在海邊散步，但眼尖的網友發現，她的小腹微微隆起疑似懷孕，忍不住在留言處留下懷孕的符號及問號，立即掀起大批網友表示「如果是真的那就太好了」、「她看起來好像懷孕」、「原來你跟我想得一樣」、「希望是真的」，而面對網友的提問，孫藝真與玄彬到目前都沒有正面回應，卻在網路上引發話題。