對男人來說，不舉、早洩對身心靈是很大的挫折，泌尿科醫師莊豐賓指出，男人如何檢測不舉，可從晨勃、性行為時的硬度，以及達到射精高潮前是否能維持硬度這3點觀察，至於勃起時夠不夠硬，可以在睡覺時把幾張不撕開的郵票圈在陰莖中段，若起床時郵票斷了，就表示硬度沒問題。

要如何發現有勃起功能障礙，泌尿科醫師莊豐賓在YouTube指出，可從3情境下的硬度來評鑑，首先是平時是否有晨勃、夜勃，性生活過程中是否夠硬可進入伴侶體內？第二是進入後是否能維持硬度，困難度有多高？第三則是在達到射精高潮前是否能夠維持硬度。如果發現硬度難以保持，代表神經血管、海綿體的彈性、荷爾蒙或與性伴侶間出現問題，應積極治療。

莊豐賓表示，陰莖的硬度分4大等級，最硬的是像「小黃瓜」硬梆梆，接著是硬度變差、變微軟狀態，有如「帶皮香蕉」，第三是微勃就像「剝皮香蕉」一樣，最後是不舉，像「蒟蒻、豆腐皮」。若性行為過程中硬度逐漸變差，就示警訊。

睡前把郵票圍在陰莖中斷，若起床發現有破掉，就代表硬度夠硬。（翻攝自YouTube）

莊豐賓指出，晨勃與性功能障礙息息相關，若想自我檢測陰莖硬度，可先買幾張成串的郵票不撕開，睡前在把郵票輕輕繞圈貼在陰莖中段，隔天起床觀察是否裂開，莊指出，男性睡覺時會有5至6次勃起，硬度足以把郵票撕開，若發現好幾天晨勃時郵票都完好如初、沒反應，可諮詢專科醫師治療。