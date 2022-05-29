在左楠區市議員民調初選過關的白喬茵（右）為李昶志加油打氣。（林瑞益攝）

國民黨左楠區市議員初選29日公布黨內初選民調，白喬茵在民調結果勝出，將代表國民黨參選左楠區市議員。白喬茵謙稱，這只是運氣好，加上她勤走基層，所以贏得初選，希望能幫國民黨贏得左楠第5席。

中國國民黨高雄市黨部29日上午公布高雄市議員第4選區（左營、楠梓）黨內初選民調結果，市黨部主委許福明、選監小組委員、民調專家、民調機構及初選同志或代表見證下，公布結果。民調結果排序為：白喬茵123.376％、莊為傑33.321％、李昶志13.953％、侯亞寧12.705％、李鎧名3.966％。

對於大幅領先對手，白喬茵謙稱這是運氣，但她也說，自己不只是用心用力在議題上發揮、監督政府，也勤跑基層，兼顧空戰與陸戰，希望國民黨團結 贏得第五席，要非常用力才能開出紅盤。左楠是國民黨的灘頭堡，希望最後是令大家滿意的結果。

市黨部表示，高雄市議員第四選區現有8席現任議員，因人口遷移年底選舉起該選區預計將增加一席，國民黨於此選區提名5位參選，除4位現任議員陳玫娟、陳麗珍、李眉蓁、李雅芬，第5席經初選民調結果由白喬茵勝出，共計5位，民調結果將依提名作業要點規定提報中央建請依民調結果決定提名人選。