「消防一路通」計畫運行示意圖。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

交通局透過與消防局後台連線進行資訊交換時，能準確掌握緊急車輛的位置，即時更改紅綠燈。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市政府與消防署共同合作，全台首位於3月開始推動「消防一路通」，可增加緊急消防及救護車輛25％行車效率，節省20％行車時間，並有效維護消防及救護車輛行經路口安全，提高救護安全與效率。

據統計，近年全臺消防車及救護車輛發生交通事故每年逾百件，用路人對於突然在路口出現或強制通行的救護、消防車輛時常反應不及，以致造成用路人、救護傷患及消防人員發生車禍造成傷亡。

高市交通局與消防局配合內政部消防署試辦「消防一路通」計畫，進行全臺第一個串聯5G高速演算引導緊急車輛優先行駛「一路綠燈」消防廊道計畫。

將先進交通控制系統與119勤務派遣進行整合，透過5G及GPS技術，蒐集消防與救護車輛位置、速度、方向，即時控制路口號誌，讓緊急車輛通行廊道一路綠燈，確保通行路口的路權與安全，同時大幅提升緊急救護的效率。

計畫選定於高雄「亞灣5G AIoT創新園區」周邊道路為試驗場域，區域內包含阮綜合醫院及成功、前鎮2個消防分隊等，實施路口範圍以中華路與四維四路口起至中華路與正勤路口、四維四路成功一路口起至四維四路中華路口，共12個路口。

此範圍因路為主幹道，紅綠燈一致等特點且為高雄目前5G訊號穩定的地方，計畫仰賴5G傳訊速度快，跟消防局後台連線進行資訊交換時，能準確掌握緊急車輛的位置，即時更改紅綠燈，方便緊急車輛通行以提升緊急救護的效率。

交通局長張淑娟表示，這項計畫是全國範圍最大、首創控制路廊連續開啟綠燈，自3月起開始進行為期5個月的第二階段實車測試，可增加25％行車速率，節省20％送醫時間，讓緊急車輛出勤救援途中更增安全及快速，未來也規畫繼續與消防署合作拓展到其他醫院及路口，提高整體緊急救援系統運行安全及效率。