「永不放棄一騎來發財紫南宮環縣99.9K自行車挑戰活動」登場，3千多名選手參賽挑戰。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

紫南宮環縣自行車挑戰活動登場，前總統馬英九（中）第4度挑戰此賽事 。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

「永不放棄一騎來發財紫南宮環縣99.9K自行車挑戰活動」，今年首度採用的防疫清消門。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

紫南宮環縣自行車賽事，由南投縣副縣長陳正昇（右2）等人鳴槍啟動，男子組成績出爐，由彭聖元（左2）以2小時38分15秒奪冠，曾晟禕（右1）以2小時40分26秒、陳有清（左1）以2小時40分40秒各居2、3名。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

紫南宮環縣自行車挑戰活動今天登場，來自9國3千多名選手分批通過清消門魚貫出發，選手年齡最大77歲、最小選手僅10歲，前總統馬英九第4度挑戰此賽事，他低調簡短地祝福選手完成挑戰，歷經全程99.9公里，男子組彭聖元以2小時38分15秒成績奪冠。

邁入第10屆的「永不放棄一騎來發財紫南宮環縣99.9K自行車挑戰活動」，今天在竹山消防署訓練中心第一停車場盛大登場，來自國內及美國、中國、哥倫比亞、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡等9國總計3092位選手參賽，其中年齡最大選手為77歲，年齡最小選手僅10歲。

前總統馬英九今年第4度參加，與3千騎士同騎挑戰，他低調簡短地表示：「祝大家順利完成挑戰！」，並與出席來賓比出數字「4」的手勢合影。

賽事由南投縣副縣長陳正昇、南投縣體育會副理事長蔡宜助、台灣自由車運動協會彭劍勇理事長等鳴槍，選手們分批魚貫通過今年首度採用的防疫清消門，啟動賽程。

陳正昇表示，南投積極推動全民自行車運動，國際自由車環台公路大賽南投站連續舉辦3年；武嶺自行車挑戰賽及塔塔加自行車挑戰賽也連續舉辦16屆，都是國際自行車運動熱點，身受自行車運動人士的熱愛與肯定。

「永不放棄一騎來發財紫南宮環縣99.9K自行車挑戰活動」由南投縣府與台灣自由車運動協會、紫南宮舉辦，從竹山鎮出發，途經名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮等9大鄉鎮，最後回到紫南宮，賽事全程99.9公里。

選手出發2、3小時後陸續返回終點，男子組成績出爐，由彭聖元以2小時38分15秒奪冠，曾晟禕以2小時40分26秒、陳有清以2小時40分40秒各居2、3名。

彭劍勇指出，今年參加人數總計3092人，其中，男子2608人、女子484人，外國選手21人。選手只要於限定7小時內完成全程，大會將頒給的騎士選手完成證書，獲得金元寶造型「旋轉錢坤」獎牌及虎年發財錢母。