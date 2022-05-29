以直率發言及搞笑風格受到歡迎的人氣網紅「丹妮婊姐」，近日因在社群分享美國男友系列文章，而成為話題焦點，事實上她除了積極經營社群外，涉及領域相當多元，還有個人Podcast頻道、YouTube頻道，經常發表不同的企劃，她還與團體「五堅情」的小賴、網紅紀斯豪一同開設了「綜口味開房間」YT頻道，近日就收到某男網友來信，吐露大二時跟同學去酒店體驗，沒想到遇到高中恩師坐檯，讓他瞬間心碎。

丹妮婊姐與小賴、紀斯豪共同創立的「綜口味開房間」YT頻道，除了聊成員們親身經歷的事件或時事外，也經常擔任「解惑大師」，接受網友們來信吐露個人的疑惑，3人總以幽默不失中肯的態度，誠心回答網友們的問題，相當受到好評。

近日「綜口味開房間」收到一名台中男網友「傻眼貓咪」的來信，表示自己在大學2年級時，跟同學上酒店體驗，本想著應該是個新鮮有趣的經驗，沒想到卻換來滿滿的心碎，因為來陪酒的，是他高中時期最愛的女老師，該網友吐露，這位老師算是他的啟蒙恩師，高中時，老師曾耐心跟他分析「當老師的優點」，讓男網友最後立志走上為人師表這條路。

男網友表示，真的完全沒料到，會在大二撞見老師在酒店陪酒兼差，老師在現場也裝作跟他不認識，讓他更難過，直呼心碎到不知該不該繼續堅持「當老師」這個夢想，但丹妮婊姐安慰他，老師只是賺外快，換個角度想「老師其實很上進」，小賴則分析，也許老師有急用，才會到酒店陪酒，同時反問該網友：「你的夢想有脆弱到，因為這麼崩盤嗎？」，認為除非網友對於為人師表這個職業真的沒有愛，不然就別怪罪到別人身上，眾人也一致認為不應該譴責老師的選擇。

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