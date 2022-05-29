港星陳法蓉是選美出身，曾獲得1989年香港小姐冠軍及國際華裔小姐競選亞軍，是外界公認的大美女，55歲陳法蓉在電影、戲劇以及綜藝表現亮眼，事業得意的她，至今仍小姑獨處，不過，陳法蓉近日卻傳出她高調曬鑽戒、公開戀情，還表示她想要安穩的家而閃婚，對此，陳法蓉也做出回應了。

55歲陳法蓉始終維持單身，不過陸網近日則傳出，陳法蓉高調PO美照曬鑽戒，還指她想要安穩的家而閃婚，對此，陳法蓉今（29日）早則在微博回應：「哈哈哈！其實我正在拍攝一部新的電視劇，手上的是道具戒指，因為劇中人已婚。謝謝關心！愛你們喔」，高EQ撇謠言。

其實，陳法蓉過去曾有過幾段戀情，她曾和才子倪震、富豪許晉亨傳過緋聞，陳法蓉和身家逾十億的「油王」朱明交往多年卻在2009年分手，儘管陳法蓉至今尚未覓得良人，不過她則是冷靜看到感情事，陳法蓉就曾在微博發文呼籲：「別用憐憫的眼神看我」，表示不是單身選擇了她、是她選擇了單身，陳法蓉寧可孤單也不將就「我相信那句話，比孤獨更孤獨的是和錯的人在一起」。

陳法蓉享受單身，她認為，愛情不能強求、也不勉強，「將來的事誰也不知道，但怎樣快樂怎樣過！」現在陳法蓉除了工作，也和爸爸、好姊妹蔡少芬享受生活，並熱衷公益回饋社會。