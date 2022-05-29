麥當勞愛三路門市今晚熄燈，清晨湧入許多民眾排隊。（陳彩玲攝）

有「大麥」之稱的基隆愛三路麥當勞日前宣布今晚結束營業，今日清晨李姓男子與友人前往購買回味時，與王姓少年發生擦撞，爆發肢體衝突。王要求道歉未果，竟揮拳毆打對方，李涉嫌持折疊刀反擊，現場血跡斑斑。警方接獲通報，已將李男等3人逮捕歸案，依傷害等罪函送法辦。

據了解，今日清晨5時許，李男與2名友人欲前往愛三路麥當勞朝聖，行經仁三路口時，不慎與王男發生肢體擦撞，雙方爆發衝突。王遭撞後，先是嗆聲要求道歉，發現未果竟朝對方揮拳，李不滿被叫囂，持折疊刀反擊。

王男左手臂遭劃傷，血流如注，身旁友人立即報請119救援，所幸僅受5公分刀傷，送醫治療後並無大礙。警方接獲通報後，於附近娃娃機店逮捕李男等3人，偵詢後依聚眾鬥毆、傷害等罪，函送基隆地檢署偵辦。

麥當勞愛三路門市自1988年開設至今，已有34年歷史，5月28日上午貼出公告表示，29日晚間8時後，即將結束營業，今日清晨湧入許多民眾排隊。