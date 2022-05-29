對於藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，蘇貞昌28日放話「我們會加以咎責查辦」。對此，東華大學教授施正鋒不滿直言，「不該死的，一個都嫌多！」

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，蘇貞昌28日放話「我們會加以咎責查辦」，陳時中也冷言冷語說，會進一步釐清是否有人散播不實的訊息，查明後將依法最高可罰300萬元，或3年以下有期徒刑或拘役。不料蘇貞昌和陳時中的高壓威嚇，不但沒辦法壓制輿論，反而引起社會群情激憤。

民進黨立委高嘉瑜認為，「個人的心得、感想或是分享朋友的看法應該是言論自由保護的範疇！」前民進黨立委郭正亮也痛罵，郭彥均只是表達不精準而已，「你陳時中講錯多少話？」「要搞到政府公信力破產嗎？」「李秉穎說BNT是過期的，把李秉穎抓去關啊！」

東華大學教授施正鋒在臉書不滿直言，「多跟少是相對的，不該死的，一個都嫌多。生命權是最基本的人權，政府有義務保障。」

施正鋒解釋，英文有教數量，few很少、a few一些、lots of不少、many許多、quite a few相當多，國文沒有教文法。他舉例，八掌溪事件四名工人眼睜睜死亡，到底是多還是少？因此，多跟少是相對的，不該死的，一個都嫌多。生命權是最基本的人權，政府有義務保障！