今天參加動工典禮有農水署長蔡昇甫、台中管理處長陳榮福及立委楊瓊瓔等人。（陳世宗攝）

參加塔蓮溝動工典禮有農水署長蔡昇甫、台中管理處長陳榮福及立委楊瓊瓔等人，預計120個日曆天完工。（陳世宗攝）

間歇性豪大雨日前狂炸海線淪為水鄉澤國，大雅區塔蓮溝護岸長年受水流沖刷，舊有砌石護岸嚴重損壞，如不加以保護可能導致坡面崩塌影響周邊道路安全；經民眾向市議員吳顯森陳情後，透過立委楊瓊瓔向農水署台中管理處爭取2200萬元工程經費，今天正式動工、預計120個日曆天完工，以免豪大雨來襲危及兩側居民生命及財產安全。

員林里長張本侒指出，塔蓮溝員林里內路段為土堤式堤防，長期遭大水沖刷，致部分堤防剝落損毀，下大雨時水流容易堵塞及淹水。議員吳顯森服務處主任吳呈賢說，舊有土堤護岸已多處崩塌現象，嚴重危及農作生產及居民生活安全，希望整建後能徹底改善水患。

經立委楊瓊瓔向農委會農田水利署爭取經費2200萬元，改善塔蓮溝由楓林橋到樹德橋段，長度約250公尺，工程內容包括左右兩岸排水路、護岸及3座閘門、4座固床工等，預計120個日曆天，趕在今年9月完工，受益面積約34.55公頃。

今天參加動工典禮有農水署長蔡昇甫、台中管理處長陳榮福及立委楊瓊瓔等人。蔡昇甫指出，里長爭取在塔蓮溝旁未來完工後配合綠美化部分，變更設計及標案等都沒有問題，他絕對百分之百支持；至於綠美化的樹種，將委由林務局及農試所專業來挑選，塔蓮溝旁的道路未來會變寬至少5米。

大雅區塔蓮溝改善工程