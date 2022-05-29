國內疫情狂燒，行政院長蘇貞昌卻忙著下令查辦藝人郭彥均。台灣民意基金會董事長游盈隆今天批判蔡政府的「重症清零」原來只是黑色幽默，法辦郭彥均，執政當局試圖用這樣的方式箝制人民的表意自由，那是非常魯莽粗暴的行為。他怎麼想也想不到，標榜「崇尚自由，有政府，會做事」的民進黨政府會墮落成這樣。

蔡英文520執政剛滿6周年，游盈隆今天表示，台灣民選總統的第六年魔咒，蔡英文看來是躲不過了。Omicron大流行帶來的災難和恐怖，正出現在人民的日常生活中。「蔡政府和疫情指揮中心有預見這件事嗎？」

他說，根據疫情指揮中心和美國Johns Hopkins大學公佈的最新資訊：從今年4月1日確診數破百（104例），到昨天為止，181萬5703人，不到兩個月，確診數爆出天量，增加179萬2074人，超德趕美，現居世界第二，僅落後美國；

在死亡人數方面，從4月9日到昨天，不到兩個月，暴增1058人，已遠遠超過去年5月疫情風暴的死亡總數；重症死亡率83％左右，他說，換言之10個重症，死8.3個，一項很不尋常且恐怖的數字。

蔡總統今年4月6日召開最高防疫會議，會中拍板確定採取「新台灣模式」，「重症清零，管控輕症，正常生活」，游盈隆指出，口號響亮，據說是來自前副總統陳建仁的建言。但口號響亮歸響亮，落實到實際防疫，卻完全不是那麼回事。

他以「重症清零」為例，當初究竟所指為何？直覺上是說，凡重症者皆可經政府悉心照料健康快樂出院；但現在是，10個重症，8.3個死亡。從某個意義上看，這是「重症清零」沒錯，但「這是人民想要的嗎？是政府初始的目標嗎？還是陳建仁的黑色幽默？」

這兩天，台灣各地有多少父母帶著小孩焦急地排隊等施打疫苗，他質疑，這是怎麼一回事？是誰造成的？Omicron已經一發不可收拾，無數父母和兒童還在排隊等打疫苗，幸運的人疫苗打了，形成保護作用至少還要十四天，人民的驚慌政府感受不到嗎？

昨天行政院長蘇貞昌下令查辦藝人郭彥均，指揮官陳時中和調查局跟進，引來在野黨強烈抨擊，社會反彈激烈，游盈隆認為，執政當局嚴重低估這波疫情對人民的傷害和衝擊。法辦郭彥鈞，這是執政當局缺乏自信與包容的表現，也不符合比例原則。

他砲轟，如果執政當局試圖用這樣的方式箝制人民的表意自由，那是非常魯莽粗暴的行為，絕對是下下策。我怎麼想也想不到，標榜「崇尚自由，有政府，會做事」的民進黨政府會墮落成這樣。「天佑台灣，天佑台灣人民」。