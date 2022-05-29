許翁子派出所警員詹智皓、莊鎧寧前往豐原區中坑巷處理山壁土石滑落，砸壞停放路旁之自小客及民宅。（警方提供）

近日接連間歇性日豪大雨造成多處災情事件，豐原警分局長劉安杰於昨日表揚12位執勤同仁，迅速災難救援與狀況應變的處置能力。劉安杰強調，此次豐原、神岡地區遭逢雨災襲擊，造成路樹倒塌、土石泥漿流灌屋內、道路塌陷等5起災害，搶救精神深獲社會大眾高度肯定。

警方連日豪大雨的災事蹟有：(一)5月26日0時許豐東派出所警員顏誠佑、戴嘉勳前往豐原區東陽路協助排除土石鬆動邊坡路樹倒塌。(二)5月26日19時許合作派出所副所長張葉強、警員盧石文前往豐原區田心路二段協助民宅遭泥漿流灌屋內。

(三)5月26日19時許社口派出所副所長蘇國峰、警員鄭以聖前往神岡區大裡街與豐社路口道路塌陷，緊急拉起封鎖線並管制人車出入，避免災害擴大造成事故發生。(四)5月27日14時許合作派出所警員雲昱棋、羅明祐、黃博聖、羅佑宗前往豐原區中正路排除分隔島路樹倒塌，直至道路清除單位搬運清除，排除路障。

(五)5月27日15時許翁子派出所警員詹智皓、莊鎧寧前往豐原區中坑巷處理山壁土石滑落，砸壞停放路旁之自小客及民宅牆壁。

劉安杰說，同仁接獲通報立即至現場處置得宜，犧牲患難冒雨指揮，以維人車安全。員警甚至與相關單位，合力搬運清理路面上樹幹樹枝，以及清掃散落的土石，以維護用路人安全，皆讓民眾豎起大拇指，大讚警察冒雨執勤，實在很辛苦！