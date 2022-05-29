死亡連4天破百例！今增145死再創新高、本土+76539 高雄病例數全台第二高

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增7萬6539例本土確診個案，境外66例，死亡人數有145人，比昨天127人還多，死亡人數再刷新高，其中45人為長照機構住民，佔了3成1，比上周僅佔15%翻了一倍。

指揮中心今天公布國內新增7萬6539例，其中僅新北市破萬例最高共14848例，其次為高雄9563例。

本土確診今新增76539例確診。（指揮中心提供）

中重症部分，今天新增378例，分別為中症244例，重症134例，年齡介於30多歲～95歲之間，其中102例沒有打滿三劑疫苗，且有95例超過80歲。

指揮中心表示，今日新增之76,539例本土病例，為36,087例男性、40,431例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,848例)，高雄市(9,563例)，桃園市(9,379例)，臺中市(8,959例)，臺北市(7,402例)，臺南市(5,913例)，彰化縣(3,882例)，屏東縣(2,554例)，新竹縣(1,976例)，新竹市(1,699例)，苗栗縣(1,667例)，宜蘭縣(1,558例)，基隆市(1,216例)，花蓮縣(1,112例)，雲林縣(1,059例)，南投縣(999例)，嘉義縣(955例)，臺東縣(858例)，嘉義市(527例)，澎湖縣(204例)，金門縣(179例)，連江縣(30例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增145例本土病例死亡個案，為81例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、136例具慢性病史、70例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月28日至5月26日，死亡日期介於5月10日至5月26日。

指揮中心說明，今日新增66例境外移入個案中，34例男性，32例女性；年齡介於10多歲至70多歲，感染國家為美國3例、日本、新加坡及越南各1例、調查中60例。入境日介於今年5月27日至5月28日。