白沙屯媽祖徒步進香活動，27日圓滿落幕。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香活動27日圓滿落幕，不過進香期間有人刻意冒用「白沙屯拱天宮」製作影片，拱天宮廟方29日指出，有心人士涉嫌散播不實，稱進香是騙信徒香油錢為目的，已委請律師依妨害名譽提告。

白沙屯媽祖進香活動，已有200多年歷史，被列為國家級無形文化資產，每年從拱天宮出發到雲林北港全程400公里，今年5月20日出發、27日回宮，進香活動落幕，隨香報名人數破9萬創歷史新紀錄。

不過進香期間，有民眾冒用拱天宮名義，以「粉紅小超跑」名稱在網路影片分享平台Youtube、社交平台FB上，散播進香是騙取信徒香油錢的言論。

拱天宮廟方29日發出聲明，進香期間發現有心人士冒用「白沙屯 拱天宮」與「官方頭旗圖案」製作影片，利用FB與YT及其他網路平台發佈傷害性言論，製作聳動影片混淆視聽，批評進香民俗活動。是以詐騙為目的騙取信徒捐香油，實為不實言論，已經嚴重侵犯我宮聲譽與權利。

廟方指出，經檢視監視影片，該組人員企圖以不實擲筊結論取信於人，分別在不同的時間，在宮內變換位置與地點，一直擲筊長達1個多小時，再斷章取義擷取其中片段剪輯到影片中欺騙媽祖信眾，混淆信徒對媽祖的虔誠信任，行為極度卑劣令人難以置信。

拱天宮表示，民間信仰存在，能撫慰人心傳達正能量，信眾捐香油是對於信仰尊敬發自內心的奉獻，不應該被以貶低歧視的態度視之挑起對立，負面言論也影響社會前進的動力，此組人員企圖破壞我宮信徒對媽祖的信仰，也嚴重違背民俗常理，目前已經到警察局備案調查，予以警戒以正視聽。

廟方最後也期盼大家應以正向善念的態度，尊重各種文化信仰發展，也請拱天宮信眾加強提高警覺以免受騙。